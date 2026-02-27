"Історичний бюджет підтримки": Федоров розповів про результати "Рамштайну"

У рамках останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери передали великий бюджет підтримки, який спрямували дроново-штурмові підрозділи та забезпечення бригад.

Відповідну інформацію повідомив Михайло Федоров під час нещодавньої зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони, повідомляє 24 Канал.

Які результати "Рамштайну"?

За словами міністра, Україна змінила підхід до роботи з партнерами, почавши обговорювати конкретні проєкти. На Рамштайні показали план війни та операції, які необхідно виконати, і які переваги з цього отримають союзники.

На Рамштайні отримали історичний бюджет підтримки від партнерів... Хороший приклад, що ми залучили кошти на дроново-штурмові підрозділи, на базовий мінімум для забезпечення бригад дронами, на дрони для оперативної глибини та додаткові ракети ПАК-3 для ППО від європейських партнерів,

– розповів Іван Федоров.

Загалом, як відомо, під час чергового засідання у штаб-квартирі НАТО у форматі "Рамштайн", яке відбулося 12 лютого, країни-союзники взяли на себе зобов'язання щодо поставок Україні зброї у 2026 році на 38 мільярдів доларів.

Які деталі зустрічі відомі?