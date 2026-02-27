"Історичний бюджет підтримки": Федоров розповів про результати "Рамштайну"
- Під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" партнери передали Україні великий бюджет підтримки.
- Країни-союзники зобов'язалися поставити Україні зброю на 38 мільярдів доларів до 2026 року.
У рамках останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери передали великий бюджет підтримки, який спрямували дроново-штурмові підрозділи та забезпечення бригад.
Відповідну інформацію повідомив Михайло Федоров під час нещодавньої зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони, повідомляє 24 Канал.
Які результати "Рамштайну"?
За словами міністра, Україна змінила підхід до роботи з партнерами, почавши обговорювати конкретні проєкти. На Рамштайні показали план війни та операції, які необхідно виконати, і які переваги з цього отримають союзники.
На Рамштайні отримали історичний бюджет підтримки від партнерів... Хороший приклад, що ми залучили кошти на дроново-штурмові підрозділи, на базовий мінімум для забезпечення бригад дронами, на дрони для оперативної глибини та додаткові ракети ПАК-3 для ППО від європейських партнерів,
– розповів Іван Федоров.
Загалом, як відомо, під час чергового засідання у штаб-квартирі НАТО у форматі "Рамштайн", яке відбулося 12 лютого, країни-союзники взяли на себе зобов'язання щодо поставок Україні зброї у 2026 році на 38 мільярдів доларів.
Які деталі зустрічі відомі?
Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція оголосили великий пакет допомоги на 500 мільйонів доларів. Основний фокус був на системах ППО, а також на ракетах до них, далекобійних снарядах, ракетах до літаків F-16.
Після засідання міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін надасть Україні 5 ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо країни-партнери пожертвують загалом 30 одиниць цих ракет, але термінів не вказували.
До слова, на засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ у січні Україна представила кроки для посилення своєї енергетичної стійкості. Усі вони потребують міжнародної підтримки, тож партнери її нададуть.