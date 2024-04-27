Очільник Кремля вклав надзвичайно багато коштів у те, щоб вплинути на громадську думку американців. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що Путін довго "обробляв" конгресменів, чиновників, але його стратегія не спрацювала.

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Чому мовчить Путін

Російська влада зробила ставку на Дональда Трампа й республіканців, сподіваючись, що вони заблокують допомогу Україні, але нічого не вийшло. Тому цілком зрозуміло, що зараз Путін розчарований, адже витратив дуже багато грошей на те, що не спрацювало.

Російські пропагандисти живуть у світі постправди, який вимагає, щоб людина сьогодні не пам'ятала про те, що говорила вчора. Колись Йозеф Геббельс вчив, що на 20% брехні має бути 80% правди. Але в них 100% – це брехня,

– зауважив Яковенко.

Так можна пояснити заяви окупантів, які змінювалися від "Київ за 3 дні" до "ми знали, що Америка надасть допомогу". Ніхто навіть не згадує про швидке взяття столиці, всі говорять, що нібито готувалися до довгої війни.

Заяви пропагандистів різняться

Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що ситуація на полі бою нібито "однозначна", тому хвилювалися через пакет допомоги не варто. Натомість пропагандист Владімір Соловйов впав в істерику та почав погрожувати ядерним ударом по Заходу.

Такі погрози – це єдине, що може протиставити Росія. Був Чорноморський флот, а тепер його немає. Були винищувачі, а тепер нема. Російська авіація поступово кудись "зникає". Війна переходить на територію агресора,

– підкреслив Яковенко.

Все це серйозні проблеми, а якщо додати до цього допомогу від США та Європи, рішучі заяви західних лідерів, то ситуація для окупантів виглядає доволі поганою. Світ нарешті зрозумів, що Росія становить загрозу для всієї цивілізації.

"Поки США не надавали допомогу, то зрозуміло, що перевага на полі бою була за росіянами, вони справді просунулися вперед. Але в умовах вирівнювання сил все це зупиниться. Єдине на що можна сподіватися – це ядерний шантаж", – підкреслив російський опозиційний журналіст.

Цим зараз і займаються пропагандисти практично цілодобово. Вони розуміють, що ядерна зброя – останній аргумент, яким ще можна когось налякати. Все інше вже не дає ефекту.

Але останні заяви Еммануеля Макрона свідчать про те, що "червоні лінії" в головах західних лідерів починають стиратися. Це дуже важливий процес, бо поступово ядерний шантаж перестає працювати, а це єдина зброя, яка ще залишалася у Путіна,

– підсумував Ігор Яковенко.

Як реагують пропагандисти на допомогу Україні