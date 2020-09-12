Олександр Лукашенко запропонував міністру оборони відвести війська від західного кордону Білорусі. Мовляв, війська НАТО в Польщі та Литві вже звершили військові навчання в цьому районі, а тримати армію в бойовій готовності так довго нема сенсу.

Поки ще чинний президент Білорусі влаштував нараду з силовим блоком Ради безпеки Білорусі. Про це повідомляє провладне агентство БЕЛТА.

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Чому Лукашенко хоче відвести війська від кордону з країнами НАТО

За його словами, Білорусь не може без необхідності довго тримати свої Збройні сили в такій кількості, як зараз. А оскільки, мовляв, навчання НАТО завершилися, то потрібно розглянути питання відведення армії від кордону.

Однак, як зазначив Лукашенко, якщо поблизу кордону Білорусі ситуація не змінилася, то влада країни буде на це реагувати.

Якщо натівські війська у Польщі, Литві закінчили так звані навчання і не ворушаться там більше, нам слід адекватно на це реагувати. Це недешево обходиться,

– зізнався Лукашенко.

Що кажуть в Міноборони Білорусі

Водночас міністр оборони Білорусі Віктор Хренін після наради в Лукашенка розповів, що в межах операцій "Посилена передова присутність" і "Атлантична рішучість" рух військ НАТО відбувається на суміжній з Білоруссю території.

Крім того, він відзначив посилені польоти авіації вздовж білоруського держкордону. Хренін додав, що той комплекс заходів, який проводився в межах навчань на Гродненському тактичному напрямку, згорнутий, війська повернуті в пункти постійної дислокації.

Як Лукашенко реагував на навчання країн НАТО біля кордонів з Білоруссю

Після початку масштабних протестів у Білорусі, Лукашенко звинуватив Литву та Польщу у втручанні у внутрішні справи країни.

Також він звинуватив своїх сусідів і НАТО в загостренні ситуації поблизу західного білоруського кордону та оголосив про проведення військових навчань у Гродненській області.

Наприкінці серпня білоруська армія вчилася відбивати наступ "чужих військ" на територію Гродненської області.

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