Дорогою зі США Зеленський прибув до Польщі

На шляху зі США літак президента України 29 липня прилетів до польського Любліна. Це перший візит Зеленського до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою.

Прибуття українського лідера польські ЗМІ транслюють у прямому ефірі.

Що відомо про візит Зеленського до Польщі?

Президент Зеленський у Польщі проведе переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Канцелярія прем'єр-міністра Польщі анонсувала, що темою розмови Туска та Зеленського буде підсумування візиту президента України до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом

Це перший візит Зеленського до Польщі після скандалу, який виник через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Літак Зеленського приземлився у Польщі / Фото з мережі