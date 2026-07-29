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29 липня, 16:21
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Оновлено - 16:47, 29 липня

Дорогою зі США Зеленський прибув до Польщі

Софія Рожик

На шляху зі США літак президента України 29 липня прилетів до польського Любліна. Це перший візит Зеленського до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою.

Прибуття українського лідера польські ЗМІ транслюють у прямому ефірі.

Що відомо про візит Зеленського до Польщі?

Президент Зеленський у Польщі проведе переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Канцелярія прем'єр-міністра Польщі анонсувала, що темою розмови Туска та Зеленського буде підсумування візиту президента України до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом

Це перший візит Зеленського до Польщі після скандалу, який виник через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Літак Зеленського приземлився у Польщі / Фото з мережі

 