29 липня, 16:21
Оновлено - 16:47, 29 липня
Дорогою зі США Зеленський прибув до Польщі
На шляху зі США літак президента України 29 липня прилетів до польського Любліна. Це перший візит Зеленського до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою.
Прибуття українського лідера польські ЗМІ транслюють у прямому ефірі.
Що відомо про візит Зеленського до Польщі?
Президент Зеленський у Польщі проведе переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Канцелярія прем'єр-міністра Польщі анонсувала, що темою розмови Туска та Зеленського буде підсумування візиту президента України до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом
Це перший візит Зеленського до Польщі після скандалу, який виник через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА.
Літак Зеленського приземлився у Польщі / Фото з мережі