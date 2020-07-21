Київ та область накрила серйозна негода. До кінця дня 21 липня у столиці будуть грози та шквали вітру. Дощі вже підтопили вулиці та повалили дерева, частина громадського транспорту зупинилася.

В Укгідрометцентрі оголосили про І рівень небезпечності у Києві – жовтий, повідомляє 24 канал.

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Подекуди шквали вітру сягають 15 – 20 метрів за секунду.

Наслідки негоди

Сильний вітер уже спричинив падіння дерева у Святошинському районі Києва.



Дерево впало на автомобіль / Фото з фейсбук-сторінки Святошинського району Києва

На Борщагівській дерево впало на автомобіль та перекрило рух дорогою.

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Зливи у Києві: відео

Проблеми з громадським транспортом

За даними "Київпастрансу", через скупчення води сталися затримки у роботі тролейбусів та трамваїв за маршрутами:

трамваї – № 14; 15, 18 (по вулиці Дмитрівська та вулиці Полтавська); № 11, 12, 16, 19 (по вулиціКирилівська/пивний завод);

тролейбуси – № 41; 22, 27 (по вулиці Гетьмана/ вулиці Олекси Тихого); 5, 7 (по проспекту Перемоги/ станція метро "Берестейська").

Наразі частина громадського транспорту вже відновила роботу, але курсує з відхиленням від графіка.



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