Чи припиняться дощі в Україні: синоптик розкрив, чи покращиться погода

Щонайменше до кінця другої декади травня суттєвого покращення погоди на території України, зокрема повного припинення опадів, очікувати не варто.

Таку інформацію нещодавно оприлюднив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань у фейсбуці.

Дивіться також Значні дощі, а подекуди грози: якою буде погода в Україні 14 травня

Чи закінчаться дощі?

Синоптик розповів, що впродовж 14 і 15 квітня збережеться нестійка погода на тлі зниженого атмосферного тиску, зокрема у Черкаській області. За його словами, це призведе до опадів у вигляді незначних короткочасних дощів.

Віталій Постригань повідомив, що температура повітря у нічні години коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла. Натомість протягом денного часу стовпчики термометрів підвищаться і показуватимуть від 17 до 19 градусів тепла.

За попередніми прогностичними оцінками, розраховувати на стійку, суху погоду щонайменше до 20 травня не варто... Весняні дощі благодатні і необхідні,

– написав він.

Де чекати опадів?

Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що в період з 15 по 16 травня короткочасні дощі та грози накриють східні та західні регіони країни. Зокрема, 15 травня опади можливі також у північно-східній частині.

Згідно з оприлюдненою інформацією, протягом 17 травня нестійка погода місцями збережеться на Лівобережжі. Водночас у решті регіонів упродовж цього періоду істотних опадів синоптики наразі не прогнозують.

Які температури будуть найближчими днями?

За даними синоптиків, протягом наступних трьох діб температура повітря на території України вночі становитиме від 6 до 13 градусів тепла. Натомість удень показники зростуть і коливатимуться від 17 до 24 градусів тепла.

Дещо прохолодніші умови фахівці прогнозують у Карпатах та у північно-східній частині країни впродовж 15 травня. Там удень стовпчики термометрів будуть нижчими і показуватимуть всього від 14 до 19 градусів тепла.

Що прогнозували синоптики раніше?

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомляв, що дещо позитивні зміни у погоді варто очікувати вже наступного тижня. Тоді денні максимуми відчутно зростуть, подекуди прогнозують до 27 градусів тепла.

Загалом у більшості областей України найближчими днями очікується дощова погода. У частині регіонів синоптики прогнозують зливові дощі, які подекуди йтимуть з грозами. Також раніше попереджали про сильні шквали.

До речі, раніше метеорологи та кліматологи попереджали про можливе формування сильного Ель-Ніньо у другій половині 2026 року. Повідомляли, що явище може стати одним із найсильніших за всю історію спостережень.