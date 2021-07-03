Дощі затопили Японію та викликали зсуви: багато зниклих безвісти

Проливні дощі наробили чимало лиха 3 липня в Японії. Найбільше постраждало центральне місто Атамі, де через зливи утворилися зсуви ґрунту.

Потужний зсув, що ніс потік чорної води й уламків, накрив низку будинків в Атамі. До міста вже направили бригади рятувальників.

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Велика кількість води спричинила зсуви та зруйнувала кілька десятків будинків. За даними рятувальників, приблизно 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга зібрав оперативну групу з надзвичайних ситуацій, щоб відреагувати на ситуацію. Відомо, що проливні дощі охопили частини Японії з початку цього тижня.

Опади, які затопили Атамі, перевищили середній липневий рівень.

Місто Атамі, де виникли зсуви ґрунту: карта



Японія потерпає від зсувів / Фото AP