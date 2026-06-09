Дощі та грози накриють більшість областей: коли посилиться негода в Україні

В Україні найближчим часом очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами, найбільше опадів очікується наприкінці робочого тижня. Водночас суттєвих температурних коливань не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Чи будуть відчутні погодні зміни?

Згідно з прогнозом фахівців, найближчими днями погодні умови сприятимуть розвитку конвективних процесів, особливо у денні години. Через це в різних регіонах країни періодично випадатимуть короткочасні дощі та грози.

У вівторок, 9 червня, опади прогнозують майже по всій Україні, за винятком західних областей. У середу, 10 червня, та у четвер, 11 червня, короткочасні дощі з грозами очікуються здебільшого на заході, півдні і сході країни.

Натомість в інших регіонах, за даними синоптиків, переважатиме погода без опадів. Вже наприкінці робочого тижня, у п'ятницю, 12 червня, локальні короткочасні дощі знову поширяться на більшу частину території України.

По-літньому нестійку погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску та волога тепла повітряна маса,

– пояснили в Укргідрометцентрі.

Температурний фон залишатиметься комфортним та рівномірним. У нічний час стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 17 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься і становитиме від 23 до 28 градусів тепла.

Найпрохолодніше буде у західних областях, особливо у другій половині тижня, коли денна температура здебільшого не перевищуватиме позначку 23 градусів тепла. А от на сході країни місцями вона зросте до 28 градусів тепла.

Також експерти пояснюють, що напрямок вітру змінюватиметься впродовж тижня. У вівторок переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, а вже з середи він стане слабким та змінних курсів.

"Така синоптична ситуація сприятиме активному розвитку конвекції, особливо в денні години, що спричинятиме типові літні дощі короткочасного характеру з дуже строкатим їх розподілом як по території, так і за інтенсивністю. Тиск та вологість зазнаватимуть коливань", – ідеться у повідомленні.

До речі, загалом до кінця поточного тижня в Україні переважатиме нестійка погода з грозовими дощами, які охоплюватимуть більшість областей. Можливі шквали і поступове підвищення рівня пожежної небезпеки у лісах.