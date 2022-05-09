Дощі потрохи відступають: прогноз погоди на 10 травня

Погода в Україні у вівторок, 10 травня, буде теплою та сонячною. Однак у деяких регіонах таки падатиме дощ.

Водночас температура повітря максимально прогріється до +19...+21 градуса.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, Україну 10 травня проминає холодний атмосферний фронт, тому протягом дня переважатиме суха та сонячна погода. Невеликий дощ очікують лише на:

Сумщині,

Полтавщині,

Харківщині,

а ввечері на Сході України.

Але все ж більшість території України буде із сухою погодою. Вітер у вівторок повіватиме з північного заходу, на Лівобережжі України його пориви досягатимуть сильних, до 15 – 20 метрів за секунду, включно з прибережними районами.

Температура повітря найближчої ночі буде невисокою, +3...+7 градусів, навіть подекуди можливі заморозки на ґрунті. Впродовж дня 10 травня потепліє до +15...+19 градусів, на Закарпатті та на півдні Одеської області буде тепліше – до +18...+22 градусів.

Свіжішим очікується повітря у Луганській, Харківській, Сумській, Полтавській областях – +12...+15 градусів. У Києві 10 травня погода передбачається сухою, свіжою та вітряною.

Коли в Україну прийде спека

Як сказала Діденко, у четвер, 12 травня, в Україну прийде спека. Стовпчики термометрів покажуть +20...+28 градусів.

Але в кінці тижня температура повітря чемно повернеться в теперішні кліматичні рамки, побільшає дощів з грозами,

– додала синоптикиня.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні у більшості областей буде сухою та теплою. Дощі очікують на:

Харківщині,

Луганщині,

Донеччині.

Однак температура повітря в Україні протягом дня не опускатиметься нижче +15...+17 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +19...+21

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +17...+19

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +14...+16

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +14...+16

Київ – +15...+17



Погода 10 травня / Карта Укргідрометцентру