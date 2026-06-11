Низку регіонів накриють значні дощі: у яких областях чекати негоду

На п'ятницю, 12 червня, прогнозують значне погіршення погодніх умов. Дощі пройдуть у низці областей уночі, а вдень варто очікувати грози, град і шквали вітру. Рятувальники ДСНС попереджають, що негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Так, у службі закликали українців бути уважними й дотримуватися правил безпеки. 24 Канал зібрав інформацію про те, жителям яких областей слід підготуватися до негоди.

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Якою буде погода 12 червня?

У нічний час у більшості західних регіонів очікуються інтенсивні опади, тоді як удень дощі прогнозуються на Житомирщині, Київщині (включно зі столицею), Вінниччині та Одеській області.

Протягом дня по більшій частині країни, за винятком західних областей, можливі грози, місцями також ймовірні град та шквали вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності.

Київ та область

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі опадів не прогнозується, проте вдень можливі значні дощі, грози, а місцями – град і шквали вітру.



Погіршення погода у Києві / Укргідрометцентр

Температура вночі становитиме 13 – 18 градусів тепла по області та +16…+18 градусів у Києві, вдень – до 24 – 29 градусів тепла по області та +26…+28 градусів у столиці.

Тернопільщина: можливй гідрошторм

У Тернопільській області та місті Тернополі попереджають про несприятливі погодні умови: очікуються пориви північно-західного вітру як у регіоні загалом, так і в обласному центрі, що також класифікується як жовтий рівень небезпеки.

Також у зв'язку з прогнозованими опадами в період з 11 по 13 червня на лівих притоках Дністра можливе підвищення рівнів води на 0,2 – 0,7 метра відносно ранкових показників 11 червня. Це, втім, має обійтися без очікуваних негативних наслідків.



Попередження про негоду на Тернопільщині / Тернопільський центр з гідрометеорології

У районах, де випадатимуть найбільш інтенсивні дощі, не виключається формування місцевого та схилового стоку.

Львівщина: подекуди можливі грози

У Львівській області погодні умови визначатимуться впливом висотної улоговини. Прогнозується хмарність із проясненнями, вночі місцями, а вдень по всій території – короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 6 – 11 градусів, удень – 14 – 19 градусів тепла. У Львові прогнозується нічна температура +8…+10 градусів, денна – +16…+18 градусів.

Прикарпаття

В Івано-Франківській області та обласному центрі протягом доби очікується значний дощ із кількістю опадів до 15 – 29 міліметрів за 12 годин, що також відповідає жовтому рівню небезпеки.

Рівненщина

У Рівненській області та місті Рівному прогнозуються грозові явища, інтенсивні дощі, а подекуди – шквали вітру та град, що також формує небезпечну метеоситуацію першого рівня.

Вінниччина

У Вінницькій області та місті Вінниці очікується хмарна погода з проясненнями, значні опади у вигляді дощу та грози. Вітер північно-західного напрямку матиме швидкість 7 – 12 метрів за секунду, а вдень можливі посилення до шквалів 15 – 20 метрів за секунду.



Негода накриє Вінниччину / Вінницький обласний центр з гідрометеорології

Температурний режим коливатиметься від +11 до +16 градусів, а вночі – 16 – 21 градус тепла по області та 18 – 20 градусів тепла в обласному центрі.

Хмельниччина

У Хмельницькій області прогнозується хмарна погода з опадами протягом доби, найбільш інтенсивними вночі та вранці. Очікуються грози, місцями град і пориви вітру. Температура повітря становитиме від 10 – 15 градусів тепла вночі до 13 – 18 градусів удень, у Хмельницькому – дещо нижчі коливання.

Волинь

У Волинській області та Луцьку прогнозується хмарна погода з короткочасними та помірними дощами, місцями значними опадами вночі, а також грозами.

Вітер північно-західного напрямку 5 – 10 метрів за секунду, з окремими шквалами до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря становитиме 10 – 15 градусів тепла вночі та 14 – 19 градусів тепла вдень, у Луцьку дещо тепліше – до +17…+19 градусів.

Буковина

У Чернівецькій області очікується переважно хмарна погода з періодичними дощами, місцями значними опадами вночі та грозами. Вітер північно-західний 7 – 12 метрів за секунду.

Температура протягом доби становитиме 12 – 17 градусів тепла, у гірських районах +7…+12 градусів. У Чернівцях прогнозуються дощі з грозами, а видимість на дорогах під час опадів може знижуватися до 500 – 1000 метрів.