Коли послабиться атмосферний фронт і поменшає дощів: синоптик розкрив, яка погода буде в Україні

Під час найближчих вихідних в Україні утримається нестійка погода з короткочасними дощами та грозами, проте атмосферний фронт поступово слабшатиме. Водночас у більшості регіонів очікуються помірно теплі умови.

Про це повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.

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Що буде з погодою на вихідних?

Представник Укргідрометцентру розповів, що у суботу, 13 червня, вночі короткочасні дощі прогнозують у більшості північних та центральних областей. У денні години опади змістяться на Лівобережжя та західну частину країни.

Місцями також можливі грози. За його словами, на решті території істотних опадів не очікується. У неділю, 14 червня, вночі дощитиме у західних та східних областях. Удень короткочасні дощі пройдуть майже по всій території України.

Подекуди також прогнозують грози. Він зауважив, що опадів не передбачається лише на південному сході. Температура повітря вночі у більшості областей, згідно з прогнозом, коливатиметься в діапазоні від 9 до 14 градусів.

Лише на півдні країни буде дещо тепліше,

– уточнив Іван Семиліт.

Удень стовпчики термометрів у більшості областей показуватимуть від 19 до 24 градусів тепла, тоді як 13 червня на південному сході та сході буде від 24 до 29 градусів тепла, а 14 червня у цій частині очікується до 27 градусів тепла.

Якою буде погода до кінця тижня?

Невдовзі до України почне надходити прохолодніше повітря, проте сильних знижень температурних значень до 7 градусів тепла, про що повідомляли раніше деякі ЗМІ, наразі, згідно з поточними прогнозами, не очікується.

Загалом погода найближчими днями залишатиметься нестійкою через вплив атмосферних фронті та області зниженого атмосферного тиску. У більшості областей скоро очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.