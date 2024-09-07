Дощі можуть накрити всю Україну: дата вже відома

Найближчими днями в Україні збережеться тепла й переважно суха погода. Втім, уже незабаром опади очікуються у всіх областях.

Так, коли чекати дощів, і чи будуть у вересні вже затяжні осінні зливи, передає 24 Канал.

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Дощі в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 8 вересня в Україні без опадів. Тільки на крайньому Півдні подекуди пройде короткочасний дощ, гроза. Вдень на Південному Сході пориви південно-східного вітру 15 – 18 метрів на секунду.

Далі, протягом 9 – 10 вересня, на Лівобережжі й у Криму, 10 вересня і в західних областях короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території України без опадів.

Температура вночі +8 – +13 градусів, у неділю на Півдні та Закарпатті, 9 – 10 вересня також у східних, Дніпропетровській, 10 вересня і в західних областях +12 – +18 градусів.

Вдень +23 – +28, тільки на Заході 10 вересня близько +20 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в середу опади можуть накрити більшість областей. Далі, 12 вересня, – дощі по всій Україні. Втім, поки очікуються місцями короткочасні опади. Грози не прогнозують.

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Коли будуть дощі / Скриншоти з Укргідрометцентру

Чи будуть в Україні затяжні зливи