Дощі можуть накрити всю Україну: дата вже відома
Найближчими днями в Україні збережеться тепла й переважно суха погода. Втім, уже незабаром опади очікуються у всіх областях.
Так, коли чекати дощів, і чи будуть у вересні вже затяжні осінні зливи, передає 24 Канал.
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Дощі в Україні
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 8 вересня в Україні без опадів. Тільки на крайньому Півдні подекуди пройде короткочасний дощ, гроза. Вдень на Південному Сході пориви південно-східного вітру 15 – 18 метрів на секунду.
Далі, протягом 9 – 10 вересня, на Лівобережжі й у Криму, 10 вересня і в західних областях короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території України без опадів.
Температура вночі +8 – +13 градусів, у неділю на Півдні та Закарпатті, 9 – 10 вересня також у східних, Дніпропетровській, 10 вересня і в західних областях +12 – +18 градусів.
Вдень +23 – +28, тільки на Заході 10 вересня близько +20 градусів.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в середу опади можуть накрити більшість областей. Далі, 12 вересня, – дощі по всій Україні. Втім, поки очікуються місцями короткочасні опади. Грози не прогнозують.
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Коли будуть дощі / Скриншоти з Укргідрометцентру
Чи будуть в Україні затяжні зливи
- Напередодні, в інтерв'ю 24 Каналу завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України розповіла, якою буде осінь в Україні.
- За словами Віри Балабух, очікується досить посушлива погода, особливо в першій половині осені.
- "Такі умови загалом характерні для України. Нерідко цей період ще називають "золотою осінню". Проте у цьому році ці процеси будуть більш інтенсивними. Що стосується злив, то такі прогнози й попередження дають синоптики за 5 діб. Спрогнозувати з такою завчасністю, коли, де і які будуть опади протягом сезону на сучасному рівні науки, неможливо", – зазначила метеорологиня.