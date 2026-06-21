Грози, шквали та навіть град: де й коли погіршиться погода

У понеділок, 22 червня, низку західних областей України накриє негода. На Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині, Хмельниччині й на Волині варто очікувати дощів.

Про погіршення погодних умов попередили в обласних центрах гідрометеорології. 24 Канал зібрав інформацію про те, якою буде погода на Заході 22 червня.

Актуально Дощі і місцями грози: яка погода буде в Україні 22 червня

Що відомо про негоду в західних областях?

Львівська область і місто Львів

22 червня у другій половині дня очікуються грози, місцями можливий град, а також шквалисте посилення вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Для регіону оголошено І рівень небезпечності (жовтий).



Попередження про негоду на Львівщині / Гідрометцентр

Хмельницька область

Прогнозується мінлива хмарність. У нічний час істотних опадів не очікується, проте вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ, подекуди – гроза. Вітер південний, із поступовою зміною на північно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме +13…+18 градусів, удень +26…+31 градусів.

У Хмельницькому вночі очікується +14…+16 градусів, удень +28…+30 градусів тепла. Також удень місцями можливі грози, шквали та короткочасні небезпечні метеоявища.

Волинська область і місто Луцьк

Удень 22 червня очікуються грози, місцями – шквалисте посилення вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).



Попередження про погіршення погоди на Волині / Гірдометцентр

Тернопільська область і місто Тернопіль

Погода буде хмарною з проясненнями. У нічний час істотних опадів не передбачається, вдень прогнозуються короткочасні дощі та грози, подекуди можливий град. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, із посиленням під час гроз до 15 – 20 метрів за секунду. Температура по області вночі +15…+20 градусів, удень +27…+32 градуси.

У Тернополі вночі +16…+18 градусів, удень +29…+31 градусів тепла. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий), можливі грози, град і шквали.

Рівненська область і місто Рівне

Удень 22 червня очікуються грози, місцями можливий град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. По області та в Рівному також оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

До речі, представник Укргідрометцентру Іван Семиліт зазначив, що на початку нового тижня в Україні очікується збільшення кількості опадів через вплив атмосферного фронту з північного сходу. За його словами, у понеділок і вівторок дощі охоплять практично всю територію країни.