Наступна порція дощів, – синоптикиня сказала, коли в Україні знову литиме

Цей тиждень в Україні почався з дощів. Втім, циклон уже покидає територію нашої держави. Опади припиняться. Щоправда, ненадовго.

Так, попереду – нова порція дощів. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

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Дощі припиняться, але ненадовго

Синоптикиня прогнозувала, що більшості областей України вже з вівторка почне переважати погода без опадів. До речі, температура повітря дещо підвищиться.

Експертка розповідала, що дощовий циклон відходить у північно-східному напрямку. Вночі 8 жовтня він ще впливав на більшість районів Лівобережжя. Вдень дощило хіба що подекуди в Сумській і Харківській областях.

У наступні кілька дів переважатиме погода без опадів. У середині тижня впливатиме гребінь з Півдня. Вже наступну порцію опадів очікуємо в п'ятницю (11 жовтня, – 24 Канал). З Заходу буде надходити новий атмосферний фронт,

– зазначила Наталія Птуха.

Також додала, що в Україні переважатиме західний вітер, із переходом в найближчі кілька днів на південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду.

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