Наступна порція дощів, – синоптикиня сказала, коли в Україні знову литиме
Джерело:Укргідрометцентр
Цей тиждень в Україні почався з дощів. Втім, циклон уже покидає територію нашої держави. Опади припиняться. Щоправда, ненадовго.
Так, попереду – нова порція дощів. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.
Дивіться також Дніпром пройшла сильна злива, перетворивши дороги на "річки": разючі кадри негоди
Дощі припиняться, але ненадовго
Синоптикиня прогнозувала, що більшості областей України вже з вівторка почне переважати погода без опадів. До речі, температура повітря дещо підвищиться.
Експертка розповідала, що дощовий циклон відходить у північно-східному напрямку. Вночі 8 жовтня він ще впливав на більшість районів Лівобережжя. Вдень дощило хіба що подекуди в Сумській і Харківській областях.
У наступні кілька дів переважатиме погода без опадів. У середині тижня впливатиме гребінь з Півдня. Вже наступну порцію опадів очікуємо в п'ятницю (11 жовтня, – 24 Канал). З Заходу буде надходити новий атмосферний фронт,
– зазначила Наталія Птуха.
Також додала, що в Україні переважатиме західний вітер, із переходом в найближчі кілька днів на південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду.
Читайте також Чи буде ще в жовтні спека +30 градусів
Прогноз погоди на місяць
- Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря в жовтні передбачається в межах +7 – +13 градусів, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується 31 – 67 міліметрів, у Карпатах подекуди 77 – 101, що в межах норми.