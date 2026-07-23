Частину України накриють зливи: де чекати грози та шквали

Значні опади найближчими днями прогнозують у південних регіонах України. Водночас у більшості областей опади матимуть локальний та тимчасовий характер.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Де очікувати опадів?

Найближчими днями в більшості областей утримається нестійка погода. Найсильніші дощі прогнозують на півдні країни, а вже 24 та 25 липня короткочасні опади з грозами очікуються у інших областях.

Так, 23 липня в південних областях прогнозують помірні дощі, а на Одещині та в Криму – значні. Також у цих регіонах очікуються грози та пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

У денні години короткочасні дощі йтимуть місцями у західних областях. На решті території країни опадів не прогнозують.

Вже 24 та 25 липня у нічні години в більшості регіонів опадів не очікується. Проте вдень майже по всій країні місцями будуть короткочасні дощі у супроводі гроз.

Нагадаємо, найближчим часом по території нашої країни не прогнозують значних коливань температури повітря. Лише у східних областях можливе підвищення стовпчиків термометрів до +29 градусів.