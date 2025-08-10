Уже незабаром дощі накриють частину України. Литиме в більшості областей. Також очікуються грози, град і шквали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться, що було раніше Київ знову пливе: столицю накрив сильний дощ і град, очевидці публікують фото та відео негоди

Коли будуть дощі в більшості областей України?

Синоптики прогнозували, що ввечері 10 серпня в західних, 11 серпня вже в більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Подекуди також будуть грози, в окремих районах град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Сильна спека не очікується. Буде доволі свіжо. Уночі лише +11 – +17 градусів, удень +21 – +29 градусів. Тільки на Півдні вночі до +20 градусів, удень на Півдні та Сході до +33 градусів.

Цікаво, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже з 12 серпня дощі припиняться по всій Україні. Ймовірно, жодних опадів не буде і 13 – 14 серпня.

Читайте також Синоптикиня сказала, якою буде погода у серпні: чи чекати сильної спеки й багато дощів

Прогноз погоди на 11 – 14 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру