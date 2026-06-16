Інтенсивні зливи й грози накриють частину областей: синоптик пояснив, яка погода буде в Україні

У найближчі дні на території України утримається нестійка та мінлива погода. У різних регіонах періодично проходитимуть короткочасні дощі та грози, а подекуди можливі зливи, град і навіть шквалистий вітер.

Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для 24 Каналу.

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Які опади будуть в Україні?

Іван Семиліт пояснив, що погода в Україні найближчими днями залишатиметься нестійкою через проходження атмосферних фронтів по периферії циклону, який наразі розташувався над північною частиною Східної Європи.

Атмосферні фронти періодично приноситимуть вологе повітря, що спричинятиме короткочасні дощі та грози в різних регіонах країни. До кінця поточної доби, 16 червня, локальні дощі й грози можливі у більшості областей.

За його словами, вже найближчої ночі опади здебільшого змістяться на східні регіони, проте уже вдень у середу, 17 червня, нова хвиля фронтальної активності принесе дощі до західних, північних та центральних областей.

Водночас південні та південно-східні регіони перебуватимуть під більшим впливом області підвищеного тиску, тому там очікується трішки менше опадів,

– зазначив він.

Фахівець додав, що у четвер, 18 червня, атмосферний фронт поступово зміщуватиметься на південь і схід країни. Найбільшу ймовірність короткочасних дощів та гроз тоді прогнозують у центральних, східних і південних областях.

Натомість у західних областях погода стане дещо спокійнішою. Окремо представник Укргідрометцентру зауважив, що через переважно конвективний характер опадів їхній розподіл радше за все відбуватиметься нерівномірно.

Наприклад, в окремих районах можливі інтенсивні зливи, локальний град та шквали, які рухатимуться зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду, тоді як сусідні населені пункти можуть залишитися без істотних опадів.

Які прогнози робили раніше?

Нагадаємо, раніше синоптик Віталій Постригань повідомляв, що прохолодна та нестійка погода утримається щонайменше до середини тижня. Подекуди це принесе грози та дощі. Пізніше можливе певне покращення умов.

Загалом найближчими днями погоду на території України визначатимуть атмосферні фронти та циклони з Центральної Європи. У зв'язку з цим в більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності, місцями з грозами.