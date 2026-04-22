Україну знову заливатиме: синоптик розповів, де і коли випадуть значні дощі

До кінця поточного тижня опади не залишать територію України – у більшості областей, залежно від дня, випадуть дощі різної інтенсивності.

Загалом погодні умови по країні у другій половині тижня будуть нестійкими. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

У яких областях буде дощ?

Синоптик повідомив, що 23 квітня у ранкові та денні години у північних, західних та центральних областях випадуть дощі. Уночі істотних опадів фахівець не передбачає. В усіх інших регіонах переважатиме суха погода.

Погоду 24 квітня також визначатиме циклонічна діяльність. У більшості регіонів Ігор Кібальчич прогнозує незначні дощі, місцями вони будуть помірними. Істотних опадів не буде лише у Криму і на крайньому півдні.

На вихідних період дощової та нестійкої погоди продовжиться. Так, 25 квітня дощі пройдуть у центральних, північних та південно-західних регіонах. Водночас решті областей перейматися про істотні опади не варто.

Впродовж 26 квітня опади у вигляді дощу різної інтенсивності знову пройдуть у більшості областей через вплив атмосферних фронтів. Зауважимо, що також синоптик попереджає про можливе виникнення туманів.

Зверніть увагу! Протягом 23 квітня на Правобережжі та 24 квітня на Лівобережжі можливі сильні пориви вітру, який рухатиметься зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду, тому, радимо бути обачними.

Про що ще попередили синоптики?

Фахівці Укргідрометцентру попередили, що в період з 24 по 25 квітня у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях України прогнозують заморозки в межах 0 – 3 градусів.

Тож у цих областях оголосили ІІ, помаранчевий рівень небезпечності. В інших регіонах, за винятком західних областей, можливі заморозки на поверхні ґрунту до 0 – 5 градусів, огошено І, жовтий рівень небезпечності.

