Захід буде у полоні дощів, а на Сході – спека: прогноз погоди в Україні на 14 серпня

Погода в Україні у неділю, 14 серпня, буде спекотною у східних регіонах та дощовою на Заході. У західних областях повітря мінімально прогріється до +23...+25 градусів.

Натомість найтепліше буде на Сході – +33...+35 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

За даними синоптикині Наталки Діденко, спека в східній частині України посилиться до +34...+37 градусів. На Півдні та в центральних областях передбачається +29...+34 градуси. Лише на Вінниччині буде свіжіше: приблизно +28 градусів.

У північних областях протягом неділі максимально до +26...+30 градусів, на Сумщині до +32 градусів. У західній частині України завтра очікується +24...+28 градусів. Дощі з грозами пройдуть вночі та вранці у багатьох областях України, окрім східної частини та північного сходу.

Вдень грозові дощі погуляють по Карпатах та навколишніх районах, місцями на півдні - до злив на Херсонщині, ввечері поширяться на практично всі західні області, а також Житомирщину та Київщину. Решта території України буде серед сухого повітря.

Де слід чекати дощів

Діденко констатувала, що опади зараз випадають вкрай нерівномірно та дуже локально. За кілька хвилин сформована купчаста хмара може спричинити на відносно невеликій ділянці:

сильну зливу,

грозу,

град і шквал.

У Києві на Маковія грозові дощі більш ймовірні найближчої ночі та вже 14 серпня ввечері. Протягом дня – без істотних опадів. Температура повітря поволі повзе вгору – максимально очікується приблизно +30 градусів.

Погода в містах України 14 серпня від Укргідрометцентру

Ужгород – +28...+30

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +25...+27

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +28...+30

Суми – +28...+30

Полтава – +30...+32

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +34...+36

Харків – +32...+34

Київ – +28...+30



Прогноз погоди на 14 серпня / Фото Укргідрометцентру