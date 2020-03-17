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      Доставка готівкової валюти в Україну затримується, – НБУ

      -
      Доставка валюти в Україну затримуєтьс / politeka.net

      Через закриті кордони готівкову валюту доставляють в Україну зі затримкою. Останні дні в касах банків є нестача готівки, бо попит на неї підвищений.

      Карантинні заходи по всьому світу впливають на режим надходження готівкової валюти в Україну. Про це повідомили у фейсбуці НБУ.

      Читайте також Карантин для грошей: як гривню захищають від коронавірусу

      Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту,
      – йдеться в повідомленні.

      Водночас на коррахунках банків розміщені 8 мільярдів доларів безготівкової валюти. Тому клієнти можуть вільно переказувати валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках. Без проблем можна обмінювати одну безготівкову валюту в іншу.

      Однак через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою. Враховуючи ситуацію, Нацбанк з комерційними банками працює над розв’язанням цієї проблеми.

      Що відомо про курс НБУ на 17 березня

      • Регулятор встановив офіційний курс на рівні 26,52 гривні за долар. Це на 44 копійки більше, ніж було у попередній банківський день.
      • Щодо євро, то його вартість зросла на 53 копійки та становить 29,52 гривні.

      Зверніть увагу! У зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу в Нацбанку розробили спеціальну процедуру знезараження гривневих банкнот. Вони впродовж 2 тижнів зберігаються у сховищі. 


      Як не заразитись коронавірусом / Графіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Банки НБУ Гроші Валюта
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