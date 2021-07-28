Досвід заробітчан-нелегалів за кордоном: блогер розповів, чим ризикують українці

Загалом експерти наголошують, що політика розвинених держав націлена на працевлаштування своїх громадян, а не заробітчан.

Існує безліч історій про заробітчан, яких ошукали за кордоном. І зараз – знову. Цього разу роботодавець відмовився оплачувати оговорену суму. Натомість він залякував депортацією з країни.

Опинившись у пастці, люди звернулись до відомого блогера, але він з власного досвіду констатував – навіть попри те, що це відома в Польщі компанія, замість заробітку українців можуть ще й оштрафувати за нелегальну роботу.

"Їм роботодавець не виплачує всіх коштів, тобто заробили вони одну суму, їм сплатили 30% з загальної суми, а іншу частину не хоче сплатити, а змушує працювати далі, відповідно далі накопичуючи борг за зарплатою. В Польщі, якщо страж гранична робить перевірку і виявляється, що люди працюють нелегально, то у них заборона в’їзду в Шенгенську зону мінімум на пів року", – пояснює блогер Олександр Матвєєв.

Експерти кажуть, що навіть працюючи за кордоном офіційно, громадяни України зустрічаються із соціальним опором, бо політика розвинених держав націлена на працевлаштування своїх громадян, а не заробітчан. Тому українці ризикують втратити соціальні гарантії у своїй країні, але й не отримати бажане в країнах ЄС. Фахівці також кажуть, що в Україні з'являється бізнес, націлений на вертикальне зростання співробітників усередині компанії, тож є сенс триматися за своє робоче місце на Батьківщині.