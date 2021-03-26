Досвідом успішних соціальних проєктів поділяться на Волині

Добробут України залежить від добробуту кожної громади. Саме тому мета політичної партії "За майбутнє" – розвиток регіонів.

Так прокоментував лідер партії Ігор Палиця інтенсив для представників партії, Жіночого руху "За майбутнє" та депутатів місцевих рад із різних областей, який відбудеться в Луцьку 26–27 березня.

Реформа децентралізації відкрила широкі можливості для розвитку регіонів через розвиток територіальних громад. Деякі громади вже зробили фундаментальні кроки вперед, а це неабиякий привід брати приклад та обмінюватись досвідом,

– переконаний Ігор Палиця.

Учасники зустрічі відвідають Центр реабілітації учасників бойових дій, послугами якого можуть користуватися не тільки воєнні, але й ті, хто має потребу у реабілітації після складних операцій. Також представники партії побувають в обласному перинатальному центрі, який розрахований на 3 тис. пологів у рік і якому складно знайти аналог в Україні за кількістю і багатофункціональністю структурних відділень.

"Ефективна співпраця представників на місцях та народних депутатів – це 100% успіху. Тому ми прагнемо до налагодження цього симбіозу. А прикладом успішної співпраці та взаємодії для нас є лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, який, будучи головою Волинської облради, зміг знайти кошти та не просто завершити будівництво центрів, а зробити їх найкращими в Україні", – розповіла лідерка Жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.

Саме ці проєкти обговорюватимуть народні депутати та представники громад з усіх куточків України, щоб переймати досвід, налагоджувати співпрацю і впроваджувати відповідні ініціативи на місцях.