На понад 6 мільйонів гривень: ДОТ Міноборони оштрафував низку постачальників продуктів для ЗСУ

Закупівельна агенція Міноборони ДОТ у першому кварталі 2025 року наклала штрафні санкції на окремих постачальників продуктів харчування для ЗСУ на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони.

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ДОТ Міноборони оштрафував кількох постачальників продуктів для ЗСУ

В Міноборони вказали, що причиною є виявлення фальсифікованої продукції, зокрема молочних виробів, які не відповідали державним стандартам.

В I кварталі 2025 року ДОТ законтрактував харчування військовослужбовців на 21,4 мільярда гривень.

Це суттєвий ресурс, і ми не маємо права допустити, щоб жодна гривня була витрачена на неякісну продукцію для ЗСУ. Контроль якості та прозорість постачання – це не лише питання відповідального використання державних коштів, а й безпеки та довіри з боку наших військових,

– наголосив директор Департаменту політики у сфері закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Він зазначив, що саме тому оперативно реагують на порушення. "Ми послідовно формуємо нову культуру відповідальності серед постачальників", – додав він.

Зазначається, що один із ключових напрямів роботи ДОТ – контроль якості та безпечності продукції, яка постачається ЗСУ.

У 2025 році, з урахуванням досвіду попереднього року, у контрактах чітко розмежовано поняття "неякісного" та "фальсифікованого" товару. В Міноборони вказали, що це дозволило посилити відповідальність постачальників у випадках свідомого порушення умов постачання та використання сторонніх домішок з метою економічної вигоди.

Вказується, що першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний – найбільш уразливі до фальсифікації категорії.

Перевірки здійснювало Управління безпечності харчових продуктів МОУ на запит від ДОТ. Зазначається, що зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб виключити можливість маніпуляцій.

Так, із 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема через вміст немолочних жирів у продукції, що є порушенням ДСТУ. Щодо 6 зразків, які відібрані, ДОТ ще очікує на результати досліджень.

На підставі негативних результатів ДОТ:

штрафує постачальника

блокує подальше постачання партії

повідомляє інших контрагентів про порушення

забороняє до відвантаження продукцію цієї торгової марки.

"Ми розглядаємо контроль якості не як формальність, а як інструмент реального впливу на безпеку та довіру до системи постачання. Якщо продукт не відповідає стандартам або містить ознаки фальсифікації – він не має споживатись військовими. Усі порушення фіксуються, а постачальники несуть відповідальність", – зазначає директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

В Міноборони вказують, що у межах посилення контролю якості ДОТ готується перевірити інші категорії харчових продуктів, які потенційно можуть бути об’єктами фальсифікації, а також здійснити повторні перевірки тієї продукції, яка первинно мала негативні протоколи випробувань.

Вказується, що задля об’єктивності та прозорості, постачальники дізнаються про конкретні позиції вже після завершення перших лабораторних досліджень.