Які громади Київщини стали найбільш дотаційними: у "Голці" розкрили цифри

У Київській області за 2024 рік найбільш дотаційними стали 5 громад. Мовиться про Узинську, Богуславську, Ржищівську, Коцюбинську та Феодосіївську громади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську ініціативу "Голка". Відповідні дані стали відомі на запит ГО до Київської обласної військової адміністрації.

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Скільки грошей отримали найбільш дотаційні громади Київщини

Відповідно до даних Київської ОВА, бюджет Узинської громади отримав 22 мільйони гривень дотацій у 2024 році. Це становить майже 20 % річного бюджету громади, тобто майже кожна п'ята гривня в бюджеті є дотаційною.



Найбільш дотаційні громади у Київській області за 2024 рік / Інфографіка ГО "Голка"

Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів також розкрила, на що витрачає кошти місцева влада селища Коцюбинське, яке теж потрапила в п'ятірку найбільш дотаційних громад Київщини.

Дітей учасників бойових дій залишили без харчування на початку минулого року. Це при тому, що селищний голова Сергій Даніш не забув про себе. Зарплата за рік – 1,2 млн і це одна з найбільших зарплат мерів області при тому, що громада дотаційна. Депутат Владислав Журавель, який пішов на війну у 2022 році, писав звернення, щоб відновили харчування дітям і це вдалося завдяки реакції військової адміністрації,

– пояснила Федорів.

Вона зауважила, що це все відбувається, бо свого часу Верховна Рада, коли проводила реформу адміністративно-територіального устрою, не приєднала анклав до Києва.

Відомо, що Коцюбинське розташоване у Святошинському районі, жодного дорожнього сполучення з областю нема.

"Десятки років люди, які живуть де-факто, але не де-юре в Києві, працюють в столиці та платять податки в бюджет Києва, а доступу до столичного транспортного обслуговування, медицини та освіти не мають. Всі ці питання обговорювали на робочій групі у профільному комітеті Верховної Ради й нічого не відбулося", – сказала Ірина Федорів.

Очільниця громадської ініціативи наголошує, що внаслідок адміністративно-територіальної реформи, яка відбулася в Україні перед виборами 2020 року, мали б утворити спроможні громади. Але у випадку з дотаціями для Коцюбинського у війну просто дають гроші, щоб хтось "управляв" інфраструктурою в анклаві.

Ці функції можна покласти на чиновників Святошинського району, оптимізувавши видатки й при цьому надати людям доступ до кращої якості послуг,

– пропонує Федорів.

В "Голці" також зауважують, що цього року селищний голова Сергій Даніш разом із членами виконкому вирішив витратити бюджетні гроші на 2 пам’ятники. Сума дещо менш як 1,5 мільйона гривень.



У Коцюбинському 1,5 мільйона гривень витратили на пам'ятники / Фото "Голки"

В громадській ініціативі також зауважують, що влада селища, яке отримує дотації з бюджету, витрачає кошти так, ніби всі нагальні проблеми вже розв'язали. А тим часом на вулиці Меблевій досі залишаються побиті ще у 2022 році після прильотів вікна у під'їзді.

За даними ГО, жителі селища власним коштом замінили вікна у своїх квартирах, хоча ще у 2022 році уряд виділив Коцюбинському 7 мільйонів гривень як "деокупованій громаді" – попри те, що селище жодного дня не було в окупації. Того ж року селищна рада знайшла кошти у бюджеті, аби нагородити медалями "за оборону селища" не військових чи волонтерів, а самих депутатів.