Дотягнулися за сотні кілометрів: Сили оборони вдарили по двох НПЗ Росії та базі ракетної бригади

У ніч на 6 липня Сили оборони України атакували низку стратегічних військових і логістичних об'єктів у Росії та тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили два нафтопереробні заводи, пункт дислокації ракетної бригади, паливний термінал у Керчі та інші важливі цілі.

Про деталі успішної операції розповіли у Генштабі.

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Що відомо про нові ураження російських об'єктів?

Українські захисники завдали чергової серії ударів по військовій та паливно-енергетичній інфраструктурі Росії й тимчасово окупованого Криму. Під ураження потрапили нафтопереробні підприємства, об'єкти військової логістики, місце дислокації ракетної бригади, а також склади та транспортна інфраструктура, які використовує російська армія.

Зокрема, українські підрозділи повторно атакували нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. За попередніми даними, у районі підприємства пролунали вибухи, після чого на його території виникло задимлення.

Довідково. "Славнефть-ЯНОС" є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, що використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики окупаційної армії.

Крім цього, ураження зазнав нафтопереробний завод "НОВАТЕК-Усть-Луга" у Ленінградській області, а також пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади поблизу міста Луга.

У тимчасово окупованій Керчі під удар потрапив термінал перевалки світлих нафтопродуктів "ТЕС-Термінал-1". Це один із найбільших паливних комплексів Криму, який забезпечує приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, у тому числі для потреб російських окупаційних військ.

Також українські військові уразили залізничний шляхопровід поблизу Довжанська на Луганщині, який окупанти використовують для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення.

Окрім цього, під удар потрапили склад безпілотників у районі Червонопопівки та місце зосередження російської військової техніки поблизу Писарівки Луганської області.

У Генштабі додали, що наразі ступінь пошкоджень і остаточні результати ударів уточнюються.

Нагадаємо, у Росії поглиблюється паливна криза. У низці регіонів біля АЗС утворюються багатокілометрові черги через дефіцит бензину. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, російські НПЗ не здатні покрити нестачу пального після українських ударів, тому країна вже змушена імпортувати пальне. Він також попередив, що у разі продовження війни взимку Росія може зіткнутися ще й із проблемами в енергосистемі.