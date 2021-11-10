Довгострокова оренда: де оселитися у Києві та не переплатити

10 листопада 2021 , 19:12
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Джерело:

24 канал

Тільки за пів року довгострокова оренда у Києві подорожчала на 4%, а в перспективі наступного року ціни можуть зрости ще на 10%. Однак реальна вартість залежить не тільки від району. Важливі поради, на що звернути увагу при пошуку квартири.

За даними аналітичної служби OLX Нерухомість, якщо торік, після першого локдауну і до осені, ціни на оренду нерухомості у столиці знизилися на 6-9%, то цього року ситуація інша — ціни на житло зростають. За останні 6 місяців довгострокова оренда у Києві подорожчала на 4%.

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Наразі ціни в гривнях на оренду квартир у районах столиці виглядають так:

Район

1-кімнатні

2-кімнатні

3-кімнатні

Голосіївський

12 тисяч

17 тисяч

23 тисячі

Дарницький

11 тисяч

14 тисяч

17 тисяч

Деснянський

7,5 тисячі

9 тисяч

11 тисяч

Дніпровський

9,5 тисячі

11,5 тисячі

16 тисяч

Оболонський

9,5 тисячі

13 тисяч

19 тисяч

Печерський

18 тисяч

32 тисячі

59,5 тисячі

Подільський

9 тисяч

12 тисяч

20 тисяч

Святошинський

8 тисяч

10,5 тисячі

14 тисяч

Солом'янський

10 тисяч

13 тисяч

16 тисяч

Шевченківський

11 тисяч

17 тисяч

32 тисячі

Що впливає на вартість оренди

  • Розташування житла. Логічно, що в центрі Києва оренда квартири коштує дорожче. Можна побачити, що серед центральних районів найбільша ціна — у Печерському, тому при необхідності оселитися саме в центрі — краще як альтернативу обрати Шевченківський чи Подільський район і зекономити до 50% вартості оренди.

У спальних районах ціна може відрізнятися до 30% за оренду однакових за класом квартир, однак можна заплатити на 1-2 тисячі гривень більше та оселитися ближче до транспортних розв'язок чи станцій метро.

  • Площа квартири: так найменша вартість оренди — на "смарт" варіанти, де однокімнатне житло може бути площею у 18 –  20 м² (приклад: ціна на Солом’янці стартує від 7,5 тисячі гривень), а найбільші — на квартири площею понад 100 м² (приклад: ціна на Солом'янці стартує від 18 тисяч гривень). При цьому кількість кімнат може бути однаковою (наприклад, формат студії).
  • Тип оренди

Як варіант, дешевші пропозиції можна знайти серед окремих кімнат, коли шукають сусіда/сусідку на підселення у квартиру. Нижчі ціни у віддаленому Деснянському районі — 3,1 тисячі гривень на місяць за кімнату, у найпопулярнішому для цього типа житла Оболонському районі — 3600 гривень, а у Печерському районі — в середньому 7,5 тисячі гривень (за цю вартість можна знайти окрему квартиру у Святошинському чи Деснянському районах Києва).

Наразі середня вартість оренди кімнати по Києву складає приблизно 3,6 тисячі гривень.
  • Комфортність району. У квітні на OLX Нерухомість було опитано 8 тисяч киян та з'ясовано, що всі райони міста практично однакові за своєю комфортністю: кожен набрав по 3 бали за 5-ти бальною шкалою. Однак у Печерську, на думку містян, — найгірша інфраструктура, а найкраща — у Солом’янському та Оболонському районах. Серед плюсів – на Печерську жителі почуваються безпечніше, тоді як у Деснянському районі — ні.
  • Інфраструктура та транспортна розв'язка

Також вартість оренди може відрізнятися між квартирами в одному й тому ж району, якщо поруч є станції метро чи інші транспортні розв'язки, ТРЦ або супермаркети, школи, садочки, лікарні тощо.

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Навіть в межах однієї вулиці та будинку, ціни будуть різні. Так, оренда квартири у "сталінці" (будинок 60 –  85 років) може бути вищою, ніж у новому ЖК, тому що конкретні власники використали кращі матеріали під час ремонту житла. Водночас у новобудовах, як правило, ціна може бути більшою через клас будинку (економ, комфорт, еліт чи бізнес), сучасні комунікації, ліфти, автономне опалення тощо.

Під час вибору квартири в першу чергу необхідно визначитися не з точною вулицею, а з "колом/мапою комфортного проживання", куди можуть входити до 3-х районів. А далі вже можна знайти оголошення про житло поблизу необхідної інфраструктури: станцій метро, шкіл, магазинів тощо. І вже серед цих варіантів обрати той, який буде оптимально відповідати конкретному запиту та вашому бюджету.

Автор: Юлія Ковбаса