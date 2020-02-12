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      Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала кількох кандидатів у 179 окрузі

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      ЦВК зареєструвала 4 кандидатів на довиборах у Раду в 179 окрузі / glavcom.ua

      На довиборах у Верховну Раду Центральна виборча комісія 12 лютого зареєструвала 4 нових кандидатів у народні депутати в 179 виборчому окрузі в Харківській області.

      ЦВК призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народних депутатів на окрузі №179 на Харківщині у зв'язку з припиненням повноважень нардепа від "Слуги народу" Олексія Фурмана.

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      Кандидатами були зареєстровані:

      • Ірина Бондар – від партії "Нові рубежі",
      • Валентина Захарова – від партії "Блок опозиційних сил",
      • Ольга Коваленко – від партії "Жінки за майбутнє",
      • Ігор Найда – від партії "Українці разом".

      Так, загалом ЦВК зареєструвала 14 кандидатів у народні депутати в 179 виборчому окрузі. До складу округу входять місто Лозова, а також Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони.

      Зауважимо, що на ці проміжні вибори витратять 10 мільйонів 332 тисячі гривень.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Харкова ЦВК Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Новини політики
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