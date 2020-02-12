Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала кількох кандидатів у 179 окрузі
На довиборах у Верховну Раду Центральна виборча комісія 12 лютого зареєструвала 4 нових кандидатів у народні депутати в 179 виборчому окрузі в Харківській області.
ЦВК призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народних депутатів на окрузі №179 на Харківщині у зв'язку з припиненням повноважень нардепа від "Слуги народу" Олексія Фурмана.
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Кандидатами були зареєстровані:
- Ірина Бондар – від партії "Нові рубежі",
- Валентина Захарова – від партії "Блок опозиційних сил",
- Ольга Коваленко – від партії "Жінки за майбутнє",
- Ігор Найда – від партії "Українці разом".
Так, загалом ЦВК зареєструвала 14 кандидатів у народні депутати в 179 виборчому окрузі. До складу округу входять місто Лозова, а також Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони.
Зауважимо, що на ці проміжні вибори витратять 10 мільйонів 332 тисячі гривень.