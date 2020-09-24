До кінця 2020 року Україна може не отримати два транші від Міжнародного валютного фонду. Усе через зміну голови Національного банку, яка призвела до тимчасового зупинення співпраці.

Наразі зрозуміло, що ще один транш МВФ, який очікують отримати до кінця 2020 року, буде прив’язаний до бюджету. Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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За його словами, другий транш МВФ і транш Світового банку, який схвалений ще наприкінці червня, вже надійшов би в Україну, якби не події навколо Національного банку України.

Потрібно також розуміти, що Нацбанк фактично повернувся в ситуацію 2015 року, в якій він уже був, коли кредит довіри від МВФ треба здобувати практично "з нуля",

– заявив Дмитро Сологуб.

"І, як свідчить практика, на це знадобиться близько 6 − 9 місяців. І причому під час цих 6 − 9 місяців має бути clean track record (чистий послужний список – 24 канал)", — додав Сологуб.

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