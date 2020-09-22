Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вперше приїхав до України. Спочатку він зустрівся з антикорупційними активістами, потім – з президентом та очільником МЗС. Політолог Тарас Семенюк зазначив, що зустріч з громадянським суспільством, а не тільки з владою, є нормальною практикою для відповідних представників.

Це є знаком того, що партнери України приділяють особливу увагу саме розвитку громадянського суспільства. Про це він розповів у ефірі 24 каналу.

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За словами Семенюка, завдяки діяльності антикорупційних органів та громадських організацій зросло відчуття відповідальності за країну.

Перегляд про асоціацію

Він повідомив, що такий візит мав відбутися ще в березні 2020 року, однак його перенесли через пандемію.

Очевидно, що ключовим для ЄС та України є перегляд угоди про асоціацію, зокрема, щодо створення умов для вільного ринку. Також 1 жовтня відбудеться щорічний саміт України-ЄС, де будуть обговорювати важливі політичні кроки,

– сказав політолог.

Невдовзі буде 5 років політичної частини дії угоди про асоціацію України та ЄС, зазначив Тарас Семенюк. За його словами, так, за умовами часу, переглядають угоди або стратегічні цілі у всіх європейських та світових компаніях.

"За останні роки Україна наростила приблизно 40% українського експорту до країн ЄС. Жодна країна не досягала такого результату, тому потрібно це підсилювати", – зазначив він.

Чому візит Борреля на Донбас є важливим

Семенюк зазначив, що триває конструктивний діалог між двома рівноцінними партнерами щодо посилення угоди та відповідної лібералізації ринку між ЄС та Україною. Він наголосив, що візит Борреля на Донбас є важливим саме з геополітичного та стратегічного погляду. Це означає що ЄС підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і засуджує агресії РФ.

Умови кредиту від МВФ

"Співпраця з МВФ є певним мірилом всіх інших фінансових співпраць та кооперацій України зі світом. Це так званий аванс часу для реалізації реформ, які передбачені в угоді асоціації з ЄС та в стратегічних цілях України", – сказав Семенюк.

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Він додав, що співпраця з Міжнародним валютним фондом є як макрофінансовою стабільністю, так стабільністю національної валюти, яка підкріплена відповідними резервами. Орієнтація на цю співпрацю є ключовою у плануванні довгострокових стратегічних проєктів України, вважає політолог Тарас Семенюк. Водночас він наголосив, що асоціація з ЄС не означає, що Україна повинна беззастережно приймати те, що їй пропонують, а й просувати свої інтереси.

Про що говорили Зеленський і Боррель: