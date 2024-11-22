Такі далекобійні та високоточні засоби ураження, як ATACMS, можуть працювати по ворожій логістиці. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що може виникнути ситуація, коли окупантам не буде чим наступати.

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У Путіна істерика

Роман Світан зазначив, що зараз триває війна не армій, а логістики. У перші кілька місяців воюють армії, в яких є достатня кількість бойового запасу, далі починають воювати логістики. Якщо є можливість впливати на логістику, то військо, як мінімум, наполовину чи навіть на 2/3 одразу втрачає свою бойову готовність.

У Путіна зараз істерика, бо йому розповіли, що таке ATACMS та контроль 300-кілометрової зони. За 100 кілометрів можна налагодити логістику та оснащувати частини у режимі нападу, при наступальних операціях. Але якщо під контролем перебуває 300 кілометрів, то наступальні операції оснащувати вже просто неможливо.

Армійських запасів вистачає на півтори – два тижні при наступальних операціях. Якщо у нас буде достатня кількість ракет, ми будемо постійно працювати, як ці 2 дні, то у росіян буде велика проблема. Через півтори – два тижні ці проблеми вже почнуться з оснащенням. У них не буде чим наступати,

– пояснив військовий експерт.

За таких обставин логістику можна тримати лише у режимі оборони. А от наступати точно буде неможливо. Робота по логістиці – це серйозна проблема для ворога.

"Думаю, ми продовжимо це робити, тому що знайшли больову точку у Путіна. Його істерика зараз говорить, що це саме та больова точка, на яку варто було натиснути ще 2 роки тому", – додав полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, у США 19 листопада офіційно підтвердили надання дозволу Україні на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Начальник Генштабу ЗСУ генерал Анатолій Баргилевич заявив, що не будуть анонсувати удари ATACMS по російській території, а ракети "самі скажуть за себе". Росіяни бідкались, що українські захисники вже використовували ці американські ракети для ударів їхній території.