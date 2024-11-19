США заздалегідь повідомили Південній Кореї про намір дозволити Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії. Ця інформація надійшла на тлі загострення війни, зокрема через участь північнокорейських військових у бойових діях на боці Росії. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Yonhap.

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Чому США попередили Південну Корею перед наданням Україні ATACMS

Представник адміністрації президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, який перебував у Бразилії на саміті G20, зазначив, що це питання обговорювалося зі США, але конкретних рішень про надання зброї Україні поки не ухвалено. За його словами, між країнами існує можливість обміну озброєнням у разі необхідності, однак детальні переговори щодо цього ще не розпочались.

Зверніть увагу! Президент Юн Сок Йоль раніше заявляв, що Південна Корея може переглянути свою політику щодо постачання летальної зброї Україні, якщо військова співпраця між Росією та Північною Кореєю стане масштабнішою.

Водночас офіційний представник зазначив, що подальша підтримка України потребуватиме узгодження з іншими союзниками, включно зі США та країнами НАТО. У найближчому майбутньому Сеул планує провести переговори з українською делегацією, щоб визначити формат і обсяг можливої допомоги.

Ці події відбуваються на тлі чуток, що майбутній президент США Дональд Трамп може спробувати укласти мирну угоду між Україною та Росією, що потенційно включатиме територіальні поступки з боку Києва. Раніше The Financial Times писало, що Трамп розглядає план замороження війни в Україні, залишаючи її поза НАТО для стимулювання переговорів з Росією.