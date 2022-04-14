ДПСУ та Арестович заявили про чергову серію Чорнобаївки: горіли склади з боєприпасами

Вночі, 14 квітня, українські військові знову "гостинно" зустріли російських окупантів у Чорнобаївці. Горіло багато боєприпасів!

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович жартує, що це вже 15 епізод улюбленого серіалу.

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В Чорнобаївці добряче горіло

Росіяни в черговий раз переконалися, що Чорнобаївка для них – справжнє пекло. Вони розмістили там склади з боєприпасами 22 армійського корпусу. І, як не дивно, вся ця зброя вчора ефектно горіла.

Що відбувалося вчора в Чорнобаївці: дивіться відео

У Херсонській ОВА також підтвердили, що вночі у Чорнобаївці було "гаряче": люди чули вибухи та обстріли. Зараз інформацію про наслідки уточнюють.

Нагадаємо, російські окупанти не просто так постійно лізуть в Чорнобаївку. Є версія, що тамтешній аеродром стратегічно важливий для них через вдале розташування. Але Збройні Сили України добре про це знають.

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