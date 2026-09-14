У ДПСУ прокоментували виїзд Кравченка за кордон

Генпрокурор Руслан Кравченко виїхав за кордон у відрядження. Ця поїздка відбувається на тлі масштабного викриття корупції в Офісі генпророкура.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що прикордонники не можуть розголошувати інформацію про перетин кордону конкретними громадянами.

Що відомо про виїзд з країни Кравченка?

Водночас він зазначив, що людей пропускають через кордон лише за документами, які відповідно до закону дають право на виїзд.

Завантаження опитування… Показати повністю

Раніше журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив, що Кравченко виїхав за кордон о 02:30 ночі на службовому автомобілі через пункт перетину ПП "Шегині" на українсько-польському кордоні у Львівській області.

Ще 12 вересня країну залишила його дружина. Вона виїздила через кордон з Молдовою.

Сам Руслан Кравченко не став заперечувати виїзд з країни. Генпрокурор заявив, що перебуває у відрядженні. У нього нібито заплановані зустрічі з міжнародними партнерами, яким він хоче поскаржитися на роботу НАБУ і САП.

За даними ЦПК, Кравченко використав відрядження до Литви, аби втекти з країни.

Нагадаємо, що 7 вересня генпрокурор подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з операцією "Карфаген". НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яку створив працівник Офісу генпрокурора.

14 вересня Кравченко оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що метою операції "Карфаген" було зірвати відкриття кримінальних справ проти працівників і керівників НАБУ і САП.

Наостанок генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Кривоносу та особі, близькій до керівника САП Клименка.