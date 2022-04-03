Попри те, що надворі вже квітень, зима не відступає. В Україну прийшло похолодання, а Карпати засипало снігом.

Так, станом на 3 квітня температура повітря опустилася до -6 – 7 градусів морозу, а висота снігового покриву подекуди сягає понад 205 сантиметрів. У відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру повідомили, що найбільше засипало гору Драгобрат.

До теми В Україні на вихідних очікується похолодання, повсюдно пройдуть дощі або мокрий сніг

Станом на 08:00 03.04.2022 ситуація наступна:

На сніголавинній станції Пожежевська температура повітря -7 градусів морозу, штиль та хмарно. Висота снігового покриву становить 55 – 175 сантиметрів.

На станції Плай температура повітря була дещо нижчою – -6,6 градуса морозу, вітер північний й туман. Висота снігового покриву становить 22 – 42 сантиметри.

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить -6,4 градуса. Висота снігового покриву становить 205 сантиметрів,

– йдеться у повідомленні.



На Драгобраті у Карпатах випало понад 2 метри снігу / Фото Сергій Морозов