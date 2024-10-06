На Драгобраті знайшли величезний 3-кілограмовий гриб: вражаючі кадри гіганта

З по настанням осені в Україні розпочався грибний сезон. Так, в Карпатах виявили величезний гриб.

Відео знахідки активно шириться соцмережами. Що відомо про знахідку, передає 24 Канал.

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Величезний гриб на Драгобраті

Днями у Закарпатській області на території найвищого гірськолижного курорту в Українських Карпатах туристи знайшли величезного гриба. Як повідомляє авторка відео, трикілограмового гіганта виявили 2 жовтня в міжгірській долині Драгобрату.

Звісно, така знахідна одразу відправила додому. Зазначається, що гриб не мав жодного хробачка – жінка показала кадри вже висушеної шапки знайденого велетня у розрізі.

Як виглядає знайдений на Драгобраті гриб: дивіться відео

Цікаво, що це ще не рекорд – минулоріч на Волині жінка виявила гриб, який заважив аж 12 кілограмів.

До речі, нещодавно у Карпатах випав перший сніг. Сніжило і на Драгобраті – найвищому гірськолижному курорті в Українських Карпатах, який розташований в гірському масиві Свидовець на території Закарпатської області