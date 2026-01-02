Мав бути Путін: що відомо про цинічне відкриття Драмтеатру у Маріуполі

Росіяни відкрили Драмтеатр в окупованому Маріуполі, який самі ж знищили у 2022 році. Хоча насправді жодних вистав там не відбувається.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що це показова ситуація. Адже так зване "дійство", яке мали показати окупанти, кілька разів переносили.

Що відомо про відкриття Драмтеатру?

Спершу терміни цієї події кілька разів переносили. Згодом відкриття все-таки провели, але туди пускали виключно за запрошеннями. Окупанти настільки боялися, що хотіли зробити все потайки.

Головне, що ми маємо розуміти, – це те, що Володимир Путін відмовився приїжджати. На події не було навіть віцепрем'єра, який відповідав за цей процес. Так само відкриття проігнорував голова адміністрації Путіна, який є відповідальним за окуповані території,

– зауважив Петро Андрющенко.

У Маріуполь прибули глава так званої "днр", представники влади з Санкт-Петербурга, які допомогли відбувати драмтеатр, і на цьому все. Як росіяни не намагалися, але їм не вдалося влаштувати свято на місці вбивства сотень українців.

Відкрили, потанцювали, закрили й рухаються далі. Я бачив, що писали нібито росіяни влаштовували там дискотеки – цього не було. Театр закритий, ніхто там не виступає. Впродовж першого сезону там нічого не відбуватиметься,

– додав керівник Центру вивчення окупації.

Причина в тому, що дві третини Драмтеатру досі не готові. Всі технічні приміщення, зокрема гримерки, взагалі не в робочому стані. Якщо росіянам вистачить грошей, то вони продовжать все "відбудовувати". Але фінансування окупованих територій у 2026 році скорочується вдвічі. Тому рівень життя там тільки знижуватиметься.

Відкриття Драмтеатру в Маріуполі: головне