Окупанти знищили маріупольський Драмтеатр: нові обурливі кадри

Російські загарбники продовжують спроби приховати свої злочини у Маріуполі. Окупанти вирішили знести Драмтеатр, в укритті якого від російських бомб загинули мирні мешканці міста.

Нові кадри з Маріуполя опублікував радник міського голови Петро Андрющенко. Від драмтеатру росіяни вирішили залишити тільки 1 стіну.

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На що окупанти перетворюють Драмтеатр

На нових кадрах видно, що окупанти буквально перетворюють Драмтеатр у пил. Ворог намагається перетворити на руїни місце, яке є доказом злочинів ворога, адже Драмтеатр став місцем однієї з великих трагедій міста, коли росіяни завдали удару по будівлі, коли сотні людей перебували в укритті, а перед театром був великий напис "ДІТИ".

Від Драмтеатру окупанти, ймовірно, планують залишити тільки фронтальну стіну. І більше нічого. Таким чином ворог сподівається, що зможе приховати свій злочин.

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Бомбардування Драмтеатру в Маріуполі

Драмтеатр у Маріуполі до повномасштабного російського вторгнення був центром новорічно-різдвяних святкувань у місці та улюбленим місцем багатьох мешканців, а з початком повномасштабної війни бомбосховище театру стало прихистком для тих, хто ховався від російських бомбардувань.

Окупанти цілком свідомо 16 березня вирішили задати удару по Драмтеатру, коли сотні людей перебували в укритті. За кілька днів стало відомо, що бомбосховище витримало удар і серед тих, хто був у будівлі на момент удару є ті, хто вижив. Однак понад 300 людей загинули.

Росіяни вирішили приховувати сліди своїх злочинів і потай вивозили тіла загиблих для поховання у братських могилах. Після цього вирішили створити фейк про нібито вибух гранати у бомбосховищі.