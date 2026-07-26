У мережі заявляли, що Драпатий розпочав аудит у ЗСУ: у Генштабі відповіли, чи правда це

26 липня в мережі поширили скриншот допису в "Х", у якому Михайло Драпатий начебто повідомляє про початок аудиту в ЗСУ. Виявилося, що акаунт, де з'явилося це повідомлення, не належить головкому.

Першим про те, що поширений у мережі допис є фейком, повідомив громадський діяч Сергій Стерненко.

Чи справді Драпатий оголошував про аудит у ЗСУ?

Михайло Драпатий не має наразі сторінки у твіттері. Поширена в соцмережах заява – фейк,

– написав волонтер.

Згодом з'явилася і реакція Генштабу. Там звернулися до представників медіа і громадськості із закликом користуватися винятково перевіреними джерелами інформації.

У відомстві наголосили, що офіційними сторінками головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є сторінки у:

Угруповання об'єднаних сил, яке раніше очолював Драпатий, теж прокоментувало інцидент.

Там зазначили, що низка провідних і поважних сайтів поширила неправдиву новину щодо головкома. Вона походила з фейкового акаунту, замаскованого під особисту сторінку головнокомандувача в соціальній мережі "Х".

Угруповання об'єднаних сил також надало посилання на офіційні сторінки Драпатого у соцмережах. Окрім того, воно додало посилання і на особисті акаунти Драпатого. Виявилося, що генерал присутній лише у двох соцмережах:

Нагадаємо, що вдень у мережі почали активно поширювати нібито заяву нового головкома. У ній йшлося про початок аудиту у ЗСУ для того, щоб оцінити "реальний стан справ у кожній військовій частині".

Той самий фейковий допис / Скриншот

До речі, 24 липня Михайло Драпатий офіційно став головнокомандувачем Збройних Сил України. Під час урочистої церемонії генерал Олександр Сирський передав йому повноваження.