Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ – бригадного генерала Святослава Заїця. Він пояснив, що цю кандидатуру обрали з огляду на низку чинників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Які головні завдання нового командувача Сухопутних військ?

Михайло Драпатий представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ ЗСУ – бригадного генерала Святослава Заїця. Відповідний указ про його призначення було підписано 2 вересня.

Підставою для вибору Заїця стали його досвід управління військами, здатність доводити рішення до результату та впроваджувати нові технології там, де вони дають реальну бойову перевагу.

Найцінніша бойова спроможність Збройних Сил – наші люди. Тому завдання нового командувача – не просто змінити структури і процеси. Його завдання – зробити Сухопутні війська спроможними для виконання бойових завдань і кращими для людей, які в них служать,

– сказав Драпатий.

Драпатий представив Заїця / Фото Генштаб

Окремо він наголосив на необхідності змінити підходи до підготовки військових. Навчання має відповідати реаліям, з якими військовослужбовець зіткнеться на позиції, а не програмам минулих років.

Серед інших пріоритетів – формування наступного покоління офіцерів і сержантів, де просування має залежати від компетентності, результатів служби та лідерських якостей.

Також новому командувачу доручено розвивати безпілотні, цифрові та інші сучасні спроможності. При цьому головним критерієм має бути не кількість таких систем у звітах, а їхня реальна користь на полі бою та здатність зберігати життя українських військових.

Драпатий наголосив і на необхідності швидко передавати бойовий досвід тим, хто навчає військових, планує операції та ухвалює рішення.

Нагадаємо, Святослав Заїць – український військовий, виходець із Десантно-штурмових військ, який пройшов шлях від командира розвідувальної роти до командувача 20-го армійського корпусу. За відкритими даними, військову службу він розпочав у 2006 році.

Особливо важливим етапом його кар'єри стали події 2014 року, коли Росія розпочала окупацію Криму. На той момент Заїць був командиром розвідувальної роти 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та перебував на півострові разом із майже сотнею українських військовослужбовців.