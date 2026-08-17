Драпатий заявив про інформаційні атаки на нього та його родину

Інформаційний простір продовжує потерпати від атак, спрямованих на розкол суспільства. Росія активно використовує ботомережі та фейкові заяви, щоб посіяти недовіру українців до військового керівництва.

Як повідомляє Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий, проти нього ворог проводить кампанії з дискредитації.

Драпатий відреагував на інформаційні атаки

За словами Драпатого, цілеспрямовані інформаційні атаки почалися з перших днів його перебування на посаді.

Мета таких кампаній – посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством. Частина цих атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж,

– написав головком.

Водночас генерал-майор подякував Міністерству цифрової трансформації за успішне виявлення та блокування таких ворожих мереж.

Окрему увагу Драпатий звернув на фейки, які стосуються його рідних. Він наголосив, що члени його сім'ї не роблять жодних публічних заяв, не дають офіційних коментарів і нікого не уповноважували говорити від їхнього імені. Тому будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують у мережі, не відповідають дійсності.

"Прошу дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене", – закликав Драпатий.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації зафіксував, як в мережі поширили нібито заяву дружини головкома про "потужний внутрішній супротив" реформам Драпатого, "тиск" з боку оточення колишнього керівництва ЗСУ та політичних кіл, а також можливу дострокову відставку.

Жодних підтверджень автентичності цієї заяви чи її належності дружині Головнокомандувача немає,

– запевнили у ЦПД.

Там також зазначили, що з повідомлень з анонімних і неофіційних джерел, до того ж без підтвердження, не можна зробити висновків щодо ситуації у військовому керівництві.