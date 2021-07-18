Руїни стояли 2 роки: у Дрогобичі обвалилася частина будинку, в якому загинули 8 людей

На Львівщині у місті Дрогобич впала частина під'їзду будинку, який обвалився у 2019 році. Тоді внаслідок обвалу загинули 8 людей.

Із часу смертельної трагедії з будинку відселили людей. Втім, як повідомляють місцеві мешканці, там часто жили безхатьки чи бавилися підлітки. Саме тому рятувальники оглядають завали.

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У розваленому будинку могли бути безхатьки

Сталася надзвичайна подія по обіді 18 липня. Очевидці обвалу викликали рятувальників. У серпні 2019 року була зруйнована права частина 2 під'їзду будинку. Тепер впала ліва частина.



Обвалилася ліва частина під'їзду / Фото ДСНС

На місці відокремленими залишилися стіни самого під'їзду і плити перекриття. Вони наразі стоять окремо від інших вцілілих частин.



Впала друга частина під'їзду у Дрогобичі / Фото ДСНС

Під завалами можуть бути люди

За попередньою інформацією рятувальників, під час надзвичайної події ніхто не постраждав і не загинув. Втім, продовжуються пошуки, до яких долучилися кінологи. Річ у тім, що після відселення людей із будинку, у його руїнах стали жити безхатьки. До того ж заради забавки там інколи перебували підлітки.



Як виглядав будинок після обвалу у 2019 році / Фото 24 каналу

Наразі там перебувають 7 рятувальників і 1 одиниця техніки.

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