Руїни стояли 2 роки: у Дрогобичі обвалилася частина будинку, в якому загинули 8 людей
Джерело:ДСНС Львівщини
На Львівщині у місті Дрогобич впала частина під'їзду будинку, який обвалився у 2019 році. Тоді внаслідок обвалу загинули 8 людей.
Із часу смертельної трагедії з будинку відселили людей. Втім, як повідомляють місцеві мешканці, там часто жили безхатьки чи бавилися підлітки. Саме тому рятувальники оглядають завали.
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У розваленому будинку могли бути безхатьки
Сталася надзвичайна подія по обіді 18 липня. Очевидці обвалу викликали рятувальників. У серпні 2019 року була зруйнована права частина 2 під'їзду будинку. Тепер впала ліва частина.
Обвалилася ліва частина під'їзду / Фото ДСНС
На місці відокремленими залишилися стіни самого під'їзду і плити перекриття. Вони наразі стоять окремо від інших вцілілих частин.
Впала друга частина під'їзду у Дрогобичі / Фото ДСНС
Під завалами можуть бути люди
За попередньою інформацією рятувальників, під час надзвичайної події ніхто не постраждав і не загинув. Втім, продовжуються пошуки, до яких долучилися кінологи. Річ у тім, що після відселення людей із будинку, у його руїнах стали жити безхатьки. До того ж заради забавки там інколи перебували підлітки.
Як виглядав будинок після обвалу у 2019 році / Фото 24 каналу
Наразі там перебувають 7 рятувальників і 1 одиниця техніки.
Головне про трагічний обвал будинку у Дрогобичі
- Трагедія сталася близько 3 ночі 28 серпня 2019 року.
- Обвалилася частина 4-поверхового будинку. Обвал зруйнував 13 квартир.
- Внаслідок трагедії загинули 8 людей.
- Версію вибуху газу одразу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі.
- Мешканці відверто на камеру зізнавалися, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами.
- Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради повідомив, що обвал стався через обвал середньої несучої стіни підвалу.