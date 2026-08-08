Український дрон міг вибухнути у Болгарії: у МЗС відреагували на заяву Софії

Вранці 8 серпня невідомий дрон залетів у повітряний простір Болгарії і вибухнув за 100 метрів від кордону з Румунією. Попередньо, це міг бути український безпілотник.

У Міністерстві оборони Болгарії проаналізували уламки знайденого безпілотника, пише Болгарське національне радіо.

Як відреагували у МЗС України на заяву болгар?

Найімовірніше, це дрон-приманка "Мая". Такі БпЛА широко використовують Збройні сили України.

Наразі немає підстав вважати, що інцидент був навмисним,

– наголосили у відомстві.

У коментарі журналістам речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна перебуває у тісному контакті з болгарською стороною та з'ясовує всі обставини інциденту.

Точно можемо сказати, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії,

– наголосив чиновник.

Він зауважив, що першопричиною подібних випадків залишається російська агресія проти України.

Що відомо про вибух дрона у Болгарії?

Нагадаємо, що інцидент трапився близько о 08:10. Дрон впав на соняшникове поле приблизно за 1000 метрів від болгарської компресорної станції Трансбалканського газопроводу. Про це після засідання Ради безпеки заявив прем'єр-міністр Румен Радев.

За словами прем'єра, внаслідок вибуху немає ані постраждалих людей, ані пошкоджених будівель та інфраструктури. Наразі місце падіння дрона оточили.

Радев акцентував на тому, що ані болгарські, ані румунські радари не помітили безпілотник. Також жодної інформації про нього немає і від Об'єднаного центру повітряних операцій, який контролює повітряний простір над усією Південною Європою.

На думку політика, безпілотник не помітили через його маленькі розміри. Крім того, він летів на низькій висоті.

Прем'єр зазначив, що дрон переносив значну кількість вибухівки.

Радев наголосив, що після цього інциденту сили й засоби прикордонної поліції для виявлення та протидії дронам будуть передислоковані з кордону з Туреччиною на кордон із Румунією.

Нагадаємо, що дрони невідомого походження періодично з'являються в небі над країнами Європи, зокрема членами НАТО.

Так, уночі у німецькому Мехерніху на військовій базі Бундесверу, де ремонтують системи ППО Patriot, зафіксували шість прольотів дронів.