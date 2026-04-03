У Польщі в лісі знайшли невідомий дрон: територію оточили силовики
У лісі в Опольському воєводстві перехожий виявив безпілотник і повідомив поліцію. Територію одразу оточили, а правоохоронці розпочали розпочали розслідування, щоб з'ясувати походження апарата.
Поліція проводить розслідування. Про це пише RMF24.
Що відомо про інцидент з невідомим безпілотником у Польщі?
У Опольському воєводстві в Польщі перехожий під час прогулянки в лісі натрапив на безпілотний літальний апарат. Чоловік одразу повідомив про знахідку правоохоронців. На місце оперативно прибули поліцейські, які підтвердили факт виявлення дрона. Згодом до них приєдналися кілька підрозділів пожежної охорони.
Правоохоронці оточили територію та заборонили доступ стороннім особам. У заходах беруть участь співробітники поліції повіту, де знайшли дрон, представники Воєводського управління поліції в Ополі, а також пожежники з Катовіце, Стрелець-Опольських і Кендзижина-Козля.
Наразі тривають дії для встановлення походження безпілотника та його власника.
Зверніть увагу! Повіт розташований за щонайменше 460 кілометрів від кордону з Україною та знаходиться на південному заході Польщі.
Що відомо про інші знахідки безпілотників на території Польщі?
16 березня у Польщі біля кордону з Білоруссю знайшли уламки невідомого літального апарата, які, ймовірно, є залишками безпілотника або ракети. На місці працювали правоохоронці, пожежники та військова поліція, а розслідування контролювала районна прокуратура в Любліні.
Відомо, що також у грудні 2025 року, у польському селі Желізна знайдено уламки, схожі на дрон, які виявив місцевий житель під час прогулянки лісом. Інцидент пов'язують з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами ще в ніч на 10 вересня, коли частину з них збила польська армія.
Також подібний випадок зафіксували у жовтні 2025 року. У селі Заремби Вархоли в Островському повіті Польщі виявили уламки об'єкта, схожого на дрон, які взяла під свою охорону поліція. На місці події працювали слідчі Мазовецького відділення Військової поліції під керівництвом прокуратури Варшавсько-Урсинівського округу.