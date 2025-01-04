Атака на Смоленську область: могли вдарити по заводу з виробництва двигунів для ракет

В місті Сафоново, у Смоленській області Росії, пролунали вибухи у ніч на 4 січня. Ціллю атаки БпЛА міг стати один із заводів російського оборонно-промислового комплексу.

Підприємство "Авангард" входить до одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії. Там виробляють корпуси двигунів твердопаливних ракет та транспортно-пускові контейнери.

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Який об'єкт могли атакувати у Смоленській області

У ніч на 4 січня Сафоново Смоленської області було атаковане БпЛА. Ймовірною ціллю для удару міг стати завод "Авангард".

Де розташований завод "Авангард": дивіться на карті

Відомо, що він є частиною одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії – АТ "ВПК "НУО машинобудування", який у 2013 році увійшов до складу АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

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Підприємство серійно виробляє транспортно-пускові контейнери, корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетехніки, а також радіопрозорі укриття.

Загалом у ніч на 4 січня вибухи лунали у кількох регіонах Росії: у Брянській, Смоленській, Білгородській, Псковській та Ленінградській. Крім того, в пітерському аеропорту "Пулково" двічі вводили план "Килим".