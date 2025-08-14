У тимчасово окупованому Єнакієвому пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа. Місто атакували невідомі дрони.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на дописи місцевих мешканців.

Читайте також Недорогі дрони СБУ летять понад 700 кілометрів і вражають військові цілі, – Малюк

Що відомо про вибухи в Єнакієвому?

У тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області 14 серпня пролунали потужні вибухи, після чого в місті спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями місцевих пабліків, невідомі дрони атакували кілька районів міста.

Свідки зазначають, що вибухи були дуже сильними та лунали в різних частинах Єнакієвого. Місцеві пабліки повідомляють про задимлення і вогонь.

Потужні вибухи в Єнакієвому: дивитися відео

На момент публікації інформації про постраждалих або точну кількість знищених об’єктів немає. Відомо лише, що атака викликала паніку серед населення.

До слова, ветеран армії США пояснив, що масштаби Росії ускладнюють ефективність її ППО, яка повинна захищати багато розкиданих об'єктів по великій території.

Санкції, що позбавляють Росію технологій, впливають на її здатність виявляти та знешкоджувати повітряні цілі. Кремль зосередив надійну оборону лише навколо Москви та Санкт-Петербурга, залишивши інші території менш захищеними.