Україна та Німеччина спільно вироблятимуть реактивні ударні безпілотники "Барс"

Міжнародне оборонне партнерство України виходить на новий рівень завдяки підписанню важливої двосторонньої угоди. Україна та Німеччина офіційно домовилися про спільне виробництво реактивних ударних безпілотних літальних апаратів "Барс".

Нові домовленості дозволять забезпечити військових передовими технологічними рішеннями для захисту державних кордонів. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Актуально Україна посилює оборонну співпрацю з однією з країн НАТО

Як Україна та Німеччина масштабують оборонні технології?

Домовленість стала результатом співпраці між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони Німеччини в межах ініціативи Build with Ukraine.

Відповідно до угоди, німецька сторона профінансує виробництво українських безпілотників на першому етапі реалізації проєкту. Усі БпЛА, виготовлені в межах цієї програми, будуть передані на озброєння Сил оборони України.

Довідка. "Барс" – це ракета-дрон із турбореактивним двигуном, яка запускається з наземної установки за допомогою твердопаливного прискорювача. Дальність польоту становить близько 700 – 800 кілометрів.



Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво дронів "Барс" / Фото МЗС

Які ще угоди підписала Україна останнім часом?

На полях саміту НАТО в Анкарі Україна підписала низку оборонних угод. Зокрема, з Нідерландами погодили проєкт Drone Deal, який передбачає співпрацю у виробництві озброєння, експорті та обміні технологіями.

Аналогічну угоду уклали з Естонією, а з Данією підписали документ про розширення оборонної співпраці. За словами Володимира Зеленського, сторони також обговорили посилення української ППО, постачання ракет до Patriot і розвиток європейської системи захисту від балістичних загроз.