Дрони з Британії вже працюють по Росії: Братчук розкрив деталі

У квітні британське Міноборони анонсувало передачу десятків тисяч дронів, включно з далекобійними, у своєму найбільшому пакеті допомоги. Нещодавно стало відомо, що ЗСУ використали британські безпілотники для ударів по цілях у Росії.

Однак сталось це не вперше – ці дрони працюють по території країни-агресорки не один місяць. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зазначивши, що тут мовиться про тісну співпрацю Британії та України, тому не варто стверджувати, що це озброєння є виключно британським.

Дрони з Британії вже працюють по Росії

Речник Української добровольчої армії звернув увагу, що Велика Британія уклала з нашою країною безпекову угоду на 100 років. Це єдина угода з такою тривалістю, що свідчить про те, що британська корона, яка завжди відзначається своєю продуманістю, кроками наперед і мудрістю, невипадково пішла на такий крок.

Ба більше, саме Британія очолює морську коаліцію, яку створили у 2023 році. Завдяки ній Україна отримує здобутки на Чорному морі та продовжує свої дії там.

Тому очевидно і цілком вірогідно, що в таких дронових технологіях, я думаю, присутній український слід. Якщо комплектуючі можуть бути британські або у співдружності, то алгоритми дій, технології – це все українське. Найкращих сьогодні виробників, ніж українці, немає. Це спільна творчість, яка, найімовірніше, вже має продовження в серійному виробництві. Сподіваюся, таких проєктів буде ставати більше, і ми почуємо також про інші європейські здобутки і, можливо, американські. Не про все повідомляється, але тим не менше,

– наголосив він.

Братчук припустив, що якщо інформація щодо британських дронів стала публічною, це може свідчити про намагання заохотити інших виробників інших засобів, наприклад, вогневого ураження, які можуть, на запрошення президента України долучатися до цієї роботи.

"Сьогодні театр воєнних дій російсько-української війни – це і полігон, тому що будь-яка війна передбачає відпрацювання в бойових умовах тих чи інших видів озброєння. І давайте краще це будуть робити наші партнери і союзники. Тут два в одному: можна удосконалити свою зброю і удосконалити її, завдаючи ударів по російських окупантах, вбиваючи їх. Ну і третій момент: можна потім її використовувати на виробництві спільно з українцями. Українці можуть цю зброю далі використовувати і ще удосконалювати", – підсумував він.

Братчук розкрив деталі роботи британських дронів: дивіться відео

Цікаво, що тим часом в Кремлі вже почали звинувачувати Велику Британію в нібито "ескалації" через застосування британських безпілотників. У російському дипломатичному відомстві навіть пригрозили, мовляв, "дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати".