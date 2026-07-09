"Це дуже погано": командир "Цербера" розкрив, чим небезпечний російський "Рубікон"

Попри втрату та незначні просування на фронті, недооцінювати можливості ворога не можна. Російські підрозділи також вдосконалюють технології, особливо у сфері безпілотників.

Зокрема, мовиться про окремі військові частини російської армії. Про це 24 Каналу розповів командир підрозділу "Цербер" Влад "Мазай", зауваживши, що є лише один спосіб, аби українські підрозділи БпЛА здобули перевагу.

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У чому російські підрозділи БпЛА переважають українські?

Командир підрозділу "Цербер" підкреслив, що йому доводилось "зустрічатись" з двома російськими підрозділами – "Рубіконом" та "Судний день".

Там воїни працюють добре і літають далеко. Це дуже погано. Вони перекривають логістику так, що ми намагаємось викрутитись, вилізти, щоб їх об'їхати, придумати якесь ППО, щоб знищити їхні дрони,

– сказав він.

Влад "Мазай" пояснив, що основна відмінність між цими підрозділами і українськими полягає у тому, що, наприклад, "Рубікон" спонсорує російський олігарх. Тому росіяни отримують усе необхідне дуже швидко – їм не потрібно писати заяви та чекати на закупівлю.

"Чому наші підрозділи роблять збори? Щоб швидко купити і працювати. Розумію, що всім складно. Однак якщо ми будемо безперервно отримувати дрони, будемо працювати не гірше, ніж вони. Ми знаємо, заради чого ми тут стоїмо", – зауважив командир пілрозділу "Цербер".

Зверніть увагу! Просимо підтримати збір для взводу БпЛА 31 бригади за посиланням. Українським захисникам необхідні генератори, Starlink та EcoFlow.

Влад "Мазай" про перевагу російських підрозділів БпЛА: дивіться відео