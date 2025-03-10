Дрони ГУР атакували Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області, – джерела

В ніч на 10 березня українські безпілотники здійснили чергову атаку на російський нафтопереробний комплекс. Цього разу під ударом опинився Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків (Су-27, Ту-22МЗ та інших).

Як повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки, "прильоти" по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чутно відразу в кількох районах міста.

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Завод був атакований уже не вперше

Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ та зазначають, що на об'єкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від атак БПЛА.

Новокуйбишевський НПЗ – найпотужніше нафтопереробне підприємство серед заводів Самарської групи НК "Роснєфть", його проектна потужність складає понад 8,8 мільйонів тон нафти на рік.

Воно також є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку, яке використовують для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3.

Ці літаки російська армія застосовує для ракетних ударів по Україні.

До слова, даний завод вже був атакований щонайменше двічі в березні 2024 року.