"Шахеди" планово запустять над однією з країн НАТО для випробувань

У Литві 25 та 26 травня будуть випробувати системи захисту повітряного простору та виявлення безпілотників. Для цього у небо над Каунасом запустять різні типи БпЛА, зокрема "Шахеди".

Про це повідомляє LRT.

Чому "Шахеди" з'являться над Литвою?

Над Каунаським районом місцеві зможуть побачити різні типи безпілотників, зокрема "Шахеди", через випробування. Вони летітимуть на висоті 250 – 1000 метрів.

Випробування проводяться з метою перевірки та оцінки рішень для моніторингу нижнього повітряного простору та виявлення дронів,

– уточнила місцева влада.

Жителів району попередили, що польоти є плановими та не становлять загрози, тому їх закликали спокійно реагували на БпЛА в небі у цей період.

Останні випадки з дронами у країнах ЄС

20 травня у небі над Литвою зафіксували безпілотник. Тоді повітряну тривогу оголосили, зокрема, у Вільнюсі. А вище військово-політичне керівництво довелось провести в укриття.

До цього військовий дрон впав в Утенському районі країни, а його уламки знайшли у безлюдному селі неподалік. На місці працювали правоохоронці та сапери.

Раніше повідомлялось, що в Естонії вперше збили безпілотник, що порушив повітряний простір країни. Попередньо, це був український БпЛА, який Росія перенаправила у бік країн Балтії за допомогою РЕБ.